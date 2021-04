Ultimo allenamento per il Ragusa Calcio prima dello stop di Pasqua

Ultimo giorno di allenamento, oggi, per il Ragusa calcio, prima della pausa pasquale. Si ritorna in campo martedì per preparare la sfida con il Giarre in programma l’11 aprile allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. “Non vediamo l’ora – sottolinea l’allenatore Filippo Raciti – di misurarci nel contesto di un impegno ufficiale anche se sappiamo che, contro una corazzata come quella etnea, sarà particolarmente dura. I ragazzi, a ogni modo, mi stanno seguendo con la massima attenzione e, al netto di qualche infortunio e affaticamento muscolare che ci può stare dopo la lunga pausa a cui l’organico è stato sottoposto, il gruppo si sta dimostrando parecchio coeso”. E il direttore generale Alessio Puma aggiunge: “Abbiamo la volontà di dimostrare sino in fondo quali sono i margini di miglioramento dei giovani talenti che abbiamo inserito in squadra. Credo che questa sia la migliore circostanza per poterlo fare. Il format è inedito e cercheremo di viverlo passo dopo passo. A ogni modo, il Ragusa scenderà in campo per onorare la maglia e per prepararsi con le dovute basi in vista della prossima stagione che, speriamo, possa essere meno tribolata di quella attuale”.

