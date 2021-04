Territorio, Marina di Ragusa. Ancora emergenza discariche abusive

Una emergenza che non conosce fine ma che rappresenta sempre più un problema culturale e ambientale. Dalle campagne come nel centro cittadino di Ragusa gli incivili gettano, e continuano a gettare, rifiuti di ogni genere non preoccupandosi minimamente delle problematiche che continuano a creare all’ambiente sempre più martoriato da questa situazione. Una vera e propria emergenza che l’amministrazione Cassi non riesce minimamente a fronteggiare. La denuncia è di Angelo la Porta, presidente del movimento civico Territorio a Marina di Ragusa. L’ultima discarica in ordine di tempo in contrada Eredità-Maulli lungo la SR-82 all’estrema periferia di Marina. “L’intervento di bonifica è durato poche ore – incalza Laporta – e dopo le reiterate richieste di intervento dei residenti nulla è cambiato. Le fototrappole, in questi siti, servono davvero a poco. Scovare e sanzionare gli indisciplinati a piedi diventa estremamente difficile. Occorrono interventi risolutivi con appostamenti mirati nelle aree maggiormente a rischio e un’attività di intelligence con l’incrocio delle varie utenze per capire, realmente, chi non è in regola

con il pagamento della tari”. Una “battaglia”, quelle delle discariche abusive, che l’amministrazione Cassi non riesce a fronteggiare. “Il fallimento è dinanzi agli occhi di tutti –continua Laporta – e il messaggio che trapela è evidente. Pagano, come sempre, solo i cittadini in regola. I furbi e gli sporcaccioni continuano a gettare e a sporcare ovunque. E la bonifica delle discariche, ovviamente, ha un costo aggiuntivo, per i cittadini ragusani. Una vergogna per per tanti cittadini virtuosi che fanno, in maniera encomiabile, la raccolta differenziata. Mi chiedo ma la tariffazione puntuale, tanto decantata dal sindaco Cassi, quando avrà inizio???”.

