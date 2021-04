Diritto alla salute professionisti. Anc Ragusa: “Piccoli passi in avanti ma non basta”

Si è tenuta ieri al Senato la conferenza stampa promossa dalla Consulta dei parlamentari commercialisti sul Dl Sostegni e sulla presentazione dell’emendamento, avente come primo firmatario il senatore Andrea De Bertoldi, per l’introduzione del differimento dei termini degli adempimenti in capo al professionista per sopravvenuta impossibilità dovuta all’insorgenza di sintomi di Covid-19. “L’associazione nazionale commercialisti – sottolinea il presidente della sezione di Ragusa, Rosa Anna Paolino – è intervenuta con il presidente Marco Cuchel per sottolineare l’impegno che da anni l’associazione porta avanti sul tema e per accogliere con soddisfazione e speranza l’emendamento promosso dalla Consulta dei parlamentari commercialisti, sostenuto in modo trasversale dagli esponenti dei diversi schieramenti, con il quale, in un momento così difficile come quello dell’emergenza sanitaria in atto, il diritto dei professionisti alla tutela della salute riceve un riconoscimento importante. E’ stato però ribadito con forza da Anc che questa misura, sebbene oltremodo opportuna e urgente, non può essere in grado di colmare il grave vuoto normativo esistente nel nostro Paese, un vuoto che solamente un provvedimento organico, come il disegno di legge As 1474 che oggi attende ancora di poter completare il suo iter parlamentare, sarà finalmente in grado di sanare. Auspichiamo, dunque, che al più presto si trovino i fondi per la copertura dell’importante disegno di legge per il diritto alla salute dei professionisti fermo al Parlamento. Un Paese civile non può prescindere dal tutelare tutti i lavoratori, e quindi anche i professionisti, rispetto proprio al diritto alla salute sancito dalla Costituzione”.

Salva