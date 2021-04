Contenimento Covid. Ordinanza del Sindaco di Comiso

Il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha emesso la nuova ordinanza in materia di contenimento del contagio dell’epidemia COVID-19 per le giornate del 3, 4, 5 aprile 2021.

Si tratta dell’ordinanza sindacale n. 26 del 31 marzo nella quale, visti i vari decreti per il contenimento pandemico, si regolamentano gli accessi negli spazi e nei luoghi pubblici. Nello specifico, l’ordinanza prevede che giorno 3 aprile, sabato, il civico cimitero rimanga aperto solo nelle ore antimeridiane, cioè dalle 08.00 alle 12.00. Nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 aprile, resterà chiuso al pubblico tranne per le operazioni cimiteriali. Completamente interdette al pubblico, dal 3 al 5 aprile, tutti gli spazi e le aree verdi comprese le attrezzature ludiche in esse contenute. In caso di violazione dell’ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa ex art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

