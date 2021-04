Italia Viva. Assegno unico, tante famiglie iblee ad usufruirne

“Sono migliaia le famiglie che, anche in provincia di Ragusa potranno beneficiare dei primi effetti del Family Act, un disegno organico di costruzione di misure pensate per i nuclei familiari con figli”. Lo dice la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Marianna Buscema, con l’approvazione da parte del Senato dell’assegno unico e universale che aveva già ricevuto il via libera dalla Camera. “Per noi di Italia Viva – sottolinea Buscema – è un primo passo concreto grazie all’azione della ministra Elena Bonetti che, da quasi due anni, lavora al provvedimento che, oggi, costituisce un traguardo importante e di sostegno alle famiglie. Dalle parole, insomma, si passa ai fatti. Dal primo luglio, anche ogni famiglia iblea con figli a carico potrà beneficiare di un sussidio che l’accompagnerà dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. Stiamo parlando del primo di cinque ulteriori step che daranno sostegno alla famiglia. Siamo molto soddisfatti, a livello territoriale, per l’approvazione di questa misura. Infatti, diciamo che il governo ha il dovere di sostenere la madre lavoratrice con politiche che armonizzino i tempi della vita familiare e di quella lavorativa, che vadano dai servizi di sostegno all’assistenza all’infanzia e alla cura delle persone malate o disabili, ai congedi e alle misure di organizzazione flessibile del lavoro, affinché sia incentivato il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità. Ecco perché riteniamo necessario, innanzitutto, incentivare un cambiamento nella divisione delle responsabilità di cura, anche attraverso strumenti come i congedi parentali, che devono mirare a introdurre maggiore uguaglianza di genere nella famiglia, a migliorare le relazioni affettive dei padri con i figli, facendo sì che i ruoli familiari non siano più subordinati l’uno all’altro, bensì siano complementari. Dobbiamo entrare nel contesto di questa mentalità e mi auguro che a breve il ministro arriverà anche in Sicilia a spiegare la portata rivoluzionaria di questo primo passo”.

