Scicli zona rossa, le nuove restrizioni fino al 6 aprile

Considerato che con propria ordinanza il Presidente della Regione Siciliana ha prorogato la zona rossa nel territorio di Scicli dal 31 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, sono sospesi gli accessi nelle sedi e negli uffici del Comune dell’utenza esterna, che resta in rapporto con il personale del Comune attraverso telefoni e mail istituzionali.

Eventuali urgenti e improcrastinabili appuntamenti in presenza per l’utenza, previo contatto telefonico o via email, sono possibili nei seguenti servizi essenziali:

protocollo generale; registrazioni di nascita e di morte; servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme; tributi.

Eventuali deroghe per urgenti e improcrastinabili appuntamenti in presenza in altri servizi essenziali come acqua, luce e gas, nettezza urbana, polizia municipale, possono essere concordate con i Capisettore, sempre previo contatto telefonico o via email.

La farmacia comunale resta aperta secondo gli orari vigenti.

Il cimitero resta chiuso al pubblico.

Nei giorni festivi e domenicali sono chiuse tutte le attività commerciali autorizzate, compresi supermercati, punti vendita di generi alimentari, mercati rionali e le vendite ambulanti, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, dal 31 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021.

Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, tavole calde, pizzerie) resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché sempre consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

