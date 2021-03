Assegno unico: Lorefice (M5s), battaglia vinta per sostegno famiglia

“L’assegno unico, fortemente voluto dal Movimento 5 stelle, è finalmente legge. Con il via libero definitivo al Senato portiamo a termine una battaglia a sostegno delle famiglie per garantire un beneficio economico fino a 250 euro per ogni figlio a carico da 0 a 21 anni, a partire dal settimo mese di gravidanza, con una maggiorazione per i figli successivi al secondo e nel caso di disabilita’”.

Lo dichiara in una nota la deputata del M5S Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera che aggiunge: “Con l’assegno unico ci sarà un graduale superamento dei bonus attuali che verranno accorpati in un unico beneficio economico a sostegno delle famiglie con figli a carico, disegnando una nuova visione del welfare.

L’assegno unico, atteso da decenni, non era mai stato realizzato prima e ora, a partire dal primo luglio, entrerà in vigore. Come Movimento 5 Stelle ci siamo molto battuti per centrare questo obiettivo che fa parte del nostro programma e abbiamo evitato che per finanziarlo fossero tolte risorse al reddito di cittadinanza. Abbiamo preteso – sottolinea Lorefice – che le due misure non fossero alternative ma compatibili l’una con l’altra.

L’assegno unico rappresenta una rivoluzione del Welfare, perché – spiega la presidente – andrà a tutte le famiglie con figli, compresi incapienti, autonomi e partite Iva, finora esclusi dalla gran parte dei sostegni”.

“Da tempo – ricorda – lavoriamo per garantire un adeguato supporto alla genitorialità e incentivare la natalità.

Un lavoro che abbiamo messo al centro anche nel ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ e nel Family act, attraverso i quali vogliamo mettere in campo misure che rafforzino il lavoro femminile e sostengano i giovani e le giovani coppie, coì da creare le condizioni per garantire lavoro e diritto alla famiglia” conclude Lorefice.

