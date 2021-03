Reset Vittoria entra in zona blu a sostegno ricerca su autismo

L’associazione Reset Vittoria ha deciso di entrare in zona blu. Per sostenere la ricerca sull’autismo. “Anche nella nostra città – spiega il segretario dell’associazione, Alessandro Mugnas – ci sono i casi di alcune famiglie con bambini, e non solo, alle prese con il disturbo dello spettro autistico. Ed ecco perché ci siamo voluti attivare lungo questa direzione per aiutare a sensibilizzare la popolazione ipparina, che sappiamo essere sempre molto sensibile per quanto riguarda queste tematiche, a raccogliere fondi per promuovere e finanziare progetti di ricerca, cura ed inclusione scolastica volti a migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e dei loro familiari. E lo facciamo concretamente sostenendo i progetti della Fondazione italiana autismo onlus anche con il 5×1000 che a noi non costa niente ma che per Fia può fare la differenza. La Fondazione lavora per il benessere di minori e adulti con autismo. E’ costituita da un gruppo di ricercatori, medici, psicologi, enti e associazioni di familiari con un obiettivo comune: promuovere una cultura viva, fresca e vivace a favore delle persone con autismo. La Fondazione raccoglie fondi per finanziare progetti di ricerca e iniziative in tre grandi ambiti: inclusione scolastica e la metodologia didattica per le persone con disabilità e autismo; la ricerca di base e applicata per la diagnosi, il trattamento e il sostegno della popolazione con autismo in età evolutiva e adulta; il sostegno alle famiglie di persone con autismo per la promozione della loro qualità di vita oltre che dei loro cari. Riteniamo che anche noi, da Vittoria, possiamo dare una mano a supportare le attività della Fondazione”. Reset, tra l’altro, si dice soddisfatta per il fatto che anche il Comune di Vittoria abbia deciso di partecipare alla “Giornata mondiale dell’autismo” fissata per venerdì 2 aprile con una fiaccolata virtuale in diretta streaming e con l’illuminazione di blu del palazzo di Città a partire dalle 18 sempre di venerdì.

