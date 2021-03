M5s Ragusa su riqualificazione tratti ammalorati Ragusa-Catania

Raccogliendo la segnalazione di molti cittadini ragusani che quotidianamente percorrono, per lavoro o a vario titolo, la Ss 514 Ragusa-Catania, mi sono informato con l’Anas sulle prospettive di riqualificazione di alcuni tratti ammalorati ormai da tempo e che rendono la percorrenza più che problematica”.

A sottolinearlo è il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, il quale afferma di avere ottenuto delle specifiche indicazioni al riguardo. “Relativamente ai fossi e alle buche presenti dal km 2 al km 7, partendo da Ragusa, il funzionario responsabile dell’appalto – sottolinea Firrincieli – ci ha fatto sapere che i lavori di ripristino sono stati consegnati due settimane fa all’impresa Colombrita di Catania e che, tuttavia, la stessa deve ancora produrre ulteriore documentazione rispetto a quella richiesta per potere dare il via agli interventi che saranno effettuati dalla ditta Ancione di Ragusa. L’ammontare delle opere è di circa due milioni di euro. Oltre al tratto in questione, saranno interessati quello del km 26 nei pressi di Mazzarrone e un altro vicino a Vizzini. Ci è stata fornita anche una data presunta di completamento di queste opere, cioè la fine di maggio. Ultimati questi tratti di strada, l’Anas ha assicurato che saranno effettuati altri interventi sulla 194 e sulla 115, laddove si rende più necessario un intervento specifico”.

Firrincieli, inoltre, sottolinea che “dall’Anas è arrivata una richiesta per interessare il Comune a intervenire, con riferimento ai tratti di competenza dell’ente in ordine alle tre strade statali di cui stiamo parlando (514, 194, 115), per fare in modo che le piazzole di sosta possano essere liberate dalle discariche abusive che spesso si vanno a formare. E’, purtroppo – continua Firrincieli – un triste fenomeno di cui abbiamo già preso atto parecchie volte e rispetto a cui, però, l’Anas non ha i fondi per intervenire. Sarebbe dunque opportuno, oltre a sensibilizzare la cittadinanza a evitare di abbandonare rifiuti lungo i cigli stradali e per di più nelle piazzole in questione, se si potesse predisporre, da parte del Comune, la pianificazione di un’azione complessiva tesa a liberare le aree di cui stiamo parlando dai cumuli di spazzatura esistenti. Al contempo, solleciteremo il sindaco all’effettuazione di maggiori controlli nei siti in questione per evitare che le discariche abusive si riformino”.

