Ragusa. Inaugurata ieri la sala benessere della Questura

Ieri alla presenza del Sig. Questore, del Vicario del Questore, del Capo di Gabinetto e delle rappresentanze Sindacali del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, è stata inaugurata la sala benessere per il personale in servizio presso la Questura di Ragusa, sempre nel rispetto delle normative contro la diffusione del Coronavirus da Sars- Cov2. L’area, situata al 5° piano dello stabile, benedetta dal Cappellano della Polizia di Stato per la Questura di Ragusa, padre Giuseppe Ramondazzo, è stata fortemente voluta dal Questore Giusi Agnello a beneficio del personale che potrà usufruire di uno spazio dignitoso per il consumo di uno snack o di una bevanda prima o dopo il servizio ovvero per una pausa caffè. Subito dopo, nella attigua “sala Manganelli”, è stata posizionata l’effigie del compianto Prefetto Antonio Manganelli che ha ricoperto l’Incarico di Capo della Polizia – Direttore della Pubblica Sicurezza, dal 2007 al 2013, realizzata e donata dall’Ispettore Superiore Gaetano D’Amico, in servizio presso la locale DIGOS; nello specifico, si tratta di un chiaroscuro realizzato con carboncino e grafite su cartoncino.

