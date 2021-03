Vittoria schiacciante dell’Avimecc Volley Modica su Acicastello

Una vittoria che chiude nel migliore dei modi questa Regular Season. L’Avimecc Volley Modica si impone con un netto 3-0 sulla Sistemia LCT Aci Castello, chiudendo la sua classifica al sesto posto con 33 punti. La formazione di Bua trova qualche difficoltà in fase di approccio alla gara ma chiude con una netta vittoria anche grazie al divario tecnico tra le due formazioni.

Adesso è tempo di pensare ai Playoff, la formazione modicana dovrà affrontare la Maury’s Com Cavi Tuscania, terza in classifica del girone Blu. Nelle due sfide andate in scena fin qui c’è sostanziale equilibrio, con le due formazioni che hanno vinto in esterna per 1-3, una situazione che, se si ripetesse ai playoff, obbligherebbe le due squadre a giocare la terza gara per spareggio.

Il primo set inizia con una gestione di vantaggio da parte della formazione di Aci Castello. Chillemi e compagni sembrano prendere sottogamba la sfida, in parte considerata la classifica e in parte considerato il blasone dell’avversario. L’inizio vede il tabellone del Palarizza indicare il punteggio di 4-8 che si porta avanti fino al 14-16. La differenza tecnica porta comunque Modica a completare una rimonta fino al 21-20, chiudendo il set a oltranza col punteggio di 27-25.

Il secondo set mostra maggiormente le qualità in campo e la voglia di chiuderla da parte della formazione della contea. Bua decide di mandare in campo Imbesi e dare spazio a chi lo merita, con una buona risposta dai suoi ragazzi che si portano in vantaggio fino al 16-12, guadagnandosi un grande divario che porta le formazioni sul punteggio di 21-15. Gli ospiti provano una mini rimonta che li porta al 21-19, ma tanto non basta con Busch e compagni e chiudono sul 25-19.

Il terzo set serve a chiudere la gara e pensare subito alle prossime fasi. Il vantaggio iniziale è di 8-6 che da l’impressione di un ultimo set equilibrato, la spinta di Modica porta la formazione al 16-12 in un vantaggio che da sicurezza. La sicurezza porta anche distrazione ma il vantaggio non sembra mai essere a rischio, il finale di 25-23 firmato da Imbesi chiude una sfida che regala gioie a tutta la società modicana, pronta a misurarsi con i playoff.

Avimecc Volley Modica 3

Sistemia LTC Aci Castello 0

Arbitri: Sergio Pecoraro di Palermo e Roberto Guarneri di Messina.

Set: 27–25, 25–19, 25–23

Avimecc Volley Modica: Tulone 2, Raso 8, Battaglia 1, Martinez 12, Cuti 1, Chillemi 11, Busch 8, Imbesi 4, Garofolo 11, Nastasi (L1), Dormiente (L2), n.e.: Bonsignore. All. Peppe Bua.

Sistemia LTC Aci Castello: Reina 1, Pugliatti 2, Saraceno 4, Fasanaro 2, Pricoco 6, Marco Chiesa, Di Franco 3, Andriola 2, Dahl 23, Sciuto, Andrea Chiesa 5, Zito (L). All. Maurizio Lopis.

