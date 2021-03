Ragusa. Sopralluogo di Territorio all’esterno dell’hub vaccinale

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 marzo, il segretario cittadino di Territorio Ragusa, Michele Tasca, unitamente al Presidente Andrea Battaglia e ai componenti del Direttivo, Elisa Marino e Giovanni Battaglia, hanno effettuato un sopralluogo all’esterno dell’hub vaccinale dell’ex ospedale Civile.

Ne riferisce Miche le Tasca: “Abbiamo potuto constatare che la situazione è molto migliorata, rispetto ai giorni scorsi, anche grazie a dei tendoni che possono ospitare, seduti, i cittadini in attesa di essere vaccinati.

Le persone in attesa non sono molte, non ci sono assembramenti, senza dubbio si è fatta qualcosa per organizzare meglio il flusso di persone.

Ci permettiamo, però, sottolineare l’esigenza, in vista dell’arrivo di una grossa fornitura di vaccini, almeno per come annunciato a livello regionale, di allestire, in una delle tante strutture comunali, un altro hub vaccinale, con spazi interni dedicati anche all’attesa.

Se infatti, finora abbiamo avuto a che fare con temperature rigide, nelle prossime settimane l’aumento delle temperature potrebbe determinare situazioni opposte ma altrettanto disagevoli per soggetti prevalentemente anziani.

Parere unanime di quanti ci siamo recati in visita in piazza Caduti di Nassirya è quello dell’esigenza di altra adeguata struttura dove organizzare un altro hub vaccinale, che possa permettere di accelerare le operazioni di vaccinazione in termini numerici.

Per ottenere questo, naturalmente, servirà la concomitante collaborazione del Comune, dell’ASP per il relativo personale e, inutile dirlo, per la disponibilità dei vaccini.”

