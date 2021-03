Ragusa. L’europarlamentare della Lega Donato in visita al Comune

Visita al Comune di Ragusa nel pomeriggio di oggi dell’europarlamentare della Lega On.le Francesca Donato che è stata ricevuta dal sindaco Peppe Cassì.

Nel corso del cordiale incontro l’On,le Donato ha avuto modo di raccontare la personale esperienza in materia di fondi europei, risorse preziose a cui tutti gli enti locali possono attingere partecipando ai diversi bandi. L’eurodeputata ha parlato del suo particolare impegno per la circoscrizione insulare in cui è stata eletta per la quale è stato creato un portale web Sportello Europa Sicilia e Sardegna in grado di dare informazioni aggiornate sui finanziamenti europei. “Abbiamo creato a Palermo una segreteria – ha detto l’on.le Donato – con apposito personale preparato a fornire delle informazioni su tali questioni. Sono a completa disposizione del Comune di Ragusa per fornire informazioni e sostegno per ciò che concerne la partecipazione dell’Ente ai bandi europei”.

Il sindaco Cassì ha ringraziato l’On.le Francesca Donato per aver voluto rendere una visita al Comune e per la disponibilità di collaborazione espressa rappresentando le difficoltà registrate dall’Ente di avere contatti diretti ed informazioni sull’iter delle diverse richieste di finanziamenti europei per progetti presentati dal Comune.

