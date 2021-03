Calcio, serie D. Il Marina di Ragusa esonera mister Utro

Marina di Ragusa Calcio ha sollevato Salvatore Utro dall’incarico di allenatore. Protagonista indiscusso nei quattro anni durante i quali ha diretto allenamenti e panchina con la massima professionalità. In questi anni, Mister Utro è stato una pedina fondamentale per i due salti di categoria: dalla Promozione all’Eccellenza e dal massimo campionato regionale alla Serie D. Utro è stato anche protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione. L’intero staff dirigenziale ha sempre considerato Mister Utro parte integrante della ‘Famiglia’ rossoblu. Quattro anni indimenticabili per la società della Borgata marinara che, grazie anche a Mister Utro, è cresciuta sul piano calcistico e sul confronto con altre realtà del panorama sportivo regionale e nazionale.

Per la società del Presidente Postorino, è stata una decisione sofferta e non facile da comunicare. E’stata una scelta dolorosa che però andava fatta per responsabilizzare tutto l’ambiente, dai calciatori agli addetti ai lavori, affinché l’impegno sia massimo in queste ultime partite per raggiungere almeno un piazzamento in zona play out.

Al momento la squadra è stata affidata all’allenatore in seconda Alessandro Nigro (foto).

