Vaccino in parrocchia, ecco le Chiese della Diocesi di Noto

Sabato 3 aprile sarà una un sabato santo diverso dal solito. In alcune parrocchie della Diocesi di Noto, così come in altre delle diocesi siciliane, sarà possibile sottoporsi al vaccino anticovid.

La vaccinazione è destinata ai cittadini di età compresa fra i 69 e i 79 anni, che non soffrono di particolari patologie.

Le vaccinazioni nelle singole parrocchie saranno avviate solo al raggiungimento del numero minimo di adesioni, fissato a 50 persone, fino a un massimo di 100 persone.

Le parrocchie scelte dalla Diocesi di Noto, per supportare la campagna vaccinale, saranno le seguenti:

– a Scicli il SS. Salvatore a Jungi,

– a Modica presso le parrocchie di San Pietro e San Giovanni Evangelista,

– a Ispica presso il Convento Santa Maria di Gesù dei Frati Minori,

– a Pozzallo presso la Chiesa Madre e la Chiesa Madonna della Fiducia,

– a Rosolini presso la Chiesa Madre (Oratorio Buon Pastore) e nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria,

– a Pachino presso la Casa del Fanciullo vicino la Chiesa Madre e la parrocchia Sacro Cuore,

– a Noto presso il Seminario Vescovile e la Parrocchi Sacro Cuore.

Le vaccinazioni coinvolgeranno tutti e nove i vicariati della Diocesi, ed è possibile prenotarsi presso la propria parrocchia di appartenenza.

