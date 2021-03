Ragusa. 120.000€ in buoni spesa a famiglie bisognose della città

In attesa dell’erogazione di ulteriori contributi regionali previsti per le prossime settimane, l’Amministrazione comunale ha ritenuto giusto dare un piccolo ristoro a chi è in difficoltà a causa della crisi economica che da un anno non accenna ad allentare la sua morsa.

“A Ragusa – dichiara il sindaco Peppe Cassì – migliaia di persone hanno problemi di sostentamento alimentare; numeri senza precedenti per la nostra città. Abbiamo recuperato dal bilancio comunale la somma di 120.000 euro, da destinare a buoni spesa alimentari per circa 2.200 nuclei familiari già censiti durante il periodo natalizio.

I buoni saranno da 100 euro per chi a Natale ha ricevuto sostegni compresi tra 500 e 700 euro; da 50 euro per chi ha ricevuto tra 300 e 400 euro; da 30 euro per chi ha ricevuto tra 150 e 200 euro.

I buoni spesa alimentari saranno erogati con le stesse modalità e gli stessi criteri di come avvenuto a Natale, e saranno spendibili nei medesimi esercizi commerciali. Non sarà quindi necessario presentare nuove domande.

Si tratta di un piccolo ma significativo sostegno che speriamo possa contribuire a dare un pò di sollievo per la Pasqua ormai imminente”.

