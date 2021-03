Covid in provincia: aumentano positivi e decessi. Ragusa sfiora i 200 casi

Superata la soglia degli 800 casi in provincia di Ragusa. La curva epidemica in continua crescita desta sempre più preoccupazione. Secondo il bollettino del 29 marzo si registra una notevole impennata dei casi sopratutto a Ragusa e Comiso mentre diminuiscono le unità positive a Scicli. Ragusa sfiora i 200 positivi e recupera il triste primato di prima città in provincia per numero di positivi dove l’eccessivo aumento di casi supera per l’ennesima volta la soglia registrata negli ultimi mesi e ricorda i numeri risalenti ad un anno fa. Anche Comiso conta numeri non indifferenti e nelle ultime ore la curva continua a salire ma nel resto della provincia si registra una leggera flessione. I dati dei soggetti positivi a Scicli è di 184 (-8 rispetto a ieri), Acate 58 (-5), Chiaramonte 2 (-), Comiso 91 (+15), Giarratana 1 (-), Ispica 30 (+1), Modica 38 (+1), Monterosso 2 (-1), Pozzallo 23 (-2), Ragusa 196 (+4), Santa Croce 49 (+7), Vittoria 76 (+7). Le persone positive sono 806 (ieri erano 786) di cui 750 in isolamento domiciliare, 40 ricoverate e 16 nella Rsa di Ragusa. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso: si tratta di una donna di 83 anni ricoverata al Giovanni Paolo II di Ragusa.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 26 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui due da fuori provincia); 9 in area grigia e 4 in Terapia intensiva (di cui 2 da fuori provincia). Al Guzzardi di Vittoria, 1 i ricoveri in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8290 mentre i decessi 212.

