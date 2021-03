Piano delle Opere Triennali. Progetto Ispica ha le sue proposte

Progetto Ispica si farà promotore di due proposte da inserire nel Piano delle Opere Triennali 2021/2023.

Rigenerazione urbana, ovvero la ristrutturazione e la riqualificazione dei locali dell’ex carcere mandamentale ed ex pretura in pieno centro storico, una parte oggi adibita a magazzino comunale (struttura sita tra Corso Vittorio Emanuele, Via Cadorna, Via Agatocle, via Capuana); dissesto idrogeologico, ovvero la riprogettazione del canale A (cosiddetto Canale Mastro) in contrada Marina Marza per scongiurare i perenni disastrosi allagamenti in un’area situata in parte sotto il livello del mare.

“Quanto al primo punto, non tutti sanno che la struttura è stata oggetto di una tesi di laurea di un architetto di Pozzallo, Architetto Gabriele Giardina – spiegano quelli di Progetto Ispica -. Esso prevede scuola di musica, auditorium, biblioteca e tanto altro a servizio della città nel cuore del centro storico”.

Progetto Ispica ha interloquito con l’on. Maria Lucia Lorefice, che ha dato i suggerimenti in ordine ai decreti legge in itinere, che prevedono fondi per i comuni per opere dirette alla rigenerazione urbana, e con l’Arch. Giardina, per il tramite dell’Arch. Michele Fronterrè che a suo tempo gli diede l’idea e si è messo a disposizione per ogni informazione utile sulla struttura.

Progetto Ispica ha informalmente presentato l’idea e il progetto al Sindaco Leontini, in primis, e all’intera compagine amministrativa. “Avendo a cuore la fattiva realizzazione dell’opera, abbiamo ritenuto giusto e opportuno illustrare la proposta preventivamente all’amministrazione perché potesse condividerla.

In ordine al secondo punto, nell’occasione anch’esso illustrato e motivato all’amministrazione, l’aggiornamento del Piano Opere Pubbliche 2021/2023 vede inserito il progetto del Consorzio di Bonifica, per un importo di circa 5 milioni di euro, avente ad oggetto il rifacimento dei canali B e C di contrada Marina Marza. Nulla è previsto per il canale A. Abbiamo dunque proposto di ottemperare a questa mancanza e di inserire la riprogettazione del canale mastro che non consente il regolare deflusso delle acque piovane al mare e causa allagamenti che mettono a rischio l’incolumità delle persone e il loro patrimonio, peraltro in un’area a forte vocazione turistica. Anche su questo punto l’amministrazione si è dimostrata sensibile ed ha accolto con favore la proposta.

Pertanto, la nostra consigliera comunale Mary Ignaccolo concerterà la preparazione degli emendamenti per modificare, con i dovuti dettagli facenti riferimento al progetto dell’arch.

Giardina, il punto che già prevede la ristrutturazione dell’ex carcere – ex pretura, allo stato indicato in maniera generica e con una cifra inadeguata, e per inserire ex-novo il punto sulla riprogettazione del canale A di contrada Marina Marza”.

