Arriva una sconfitta per la US Volley Modica contro Universal Tremestieri

Arriva la seconda sconfitta in questo campionato di Serie C per la U.S. Volley Modica, dopo le vittorie contro Giarratana e Agira la formazione di mister Distefano si ferma in casa della Universal Volley Tremestieri Etneo. Un 3-0 figlio di un atteggiamento sbagliato e di una distrazione che ad inizio campionato, dopo due vittorie consecutive, può prendere il sopravvento. L’obiettivo adesso è far tesoro di quanto accaduto per riprendere il cammino di questo girone e fare bene, con la consapevolezza che queste cadute possono far crescere i giovani biancazzurri.

La qualità in campo si vede e anche in modo limpido, i ragazzi guidati da Salonia e Incatasciato non mollano mai il piglio del set e non lasciano vita facile ai padroni di casa. Nel corso del primo set il punto a punto fa credere ad un sostanziale equilibrio del match, con la formazione di Tremestieri che si impone per 25-22 sfruttando il fattore campo e l’astuzia dei suoi. Nel secondo set la concentrazione cala, la formazione casalinga ha ben studiato l’avversario bloccandone il gioco e gli attacchi degli opposti. Il finale è il più netto dell’intera gara, con il tabellone che indica il punteggio di 25-16. Il terzo set suggella la vittoria della Universal Volley, ma ancora una volta i giovani modicani non hanno mollato la presa, provando a mettere pressione e macinando gioco ma il percorso del match si chiude con il 25-21 che decreta la vittoria dei padroni di casa.

A fine gara Distefano spiega come: “A parte il primo set, penso che non siamo mai entrati in partita. Loro ci avevano studiato bene, specie nei nostri punti di forza, entrando in campo concentrati. Noi siamo stati imprecisi e ci siamo lasciati intimorire dall’avversario, quando dovevamo entrare in campo concentrati e non pensare alle qualità dell’avversario che era comunque di categoria superiore. Ora ci prendiamo questa pausa per la Pasqua e poi subito testa alla sfida di Siracusa, pronti a lavorare e a dare il massimo come sempre”

