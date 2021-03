Trattamenti di integrazione salariale. L’Ebt Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa chiarisce alle imprese iblee e ai lavoratori del comparto che l’Inps ha precisato come, per consentire ai dipendenti percettori dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (Fis), previsti per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19, di verificare l’iter della domanda presentata dal datore di lavoro, dall’invio fino al pagamento, sia sin da adesso disponibile la nuova sezione “Integrazioni salariali” del servizio online Cip – Consultazione info previdenziali. “Accedendo al servizio con le proprie credenziali, tramite portale o app Inps mobile – è spiegato dall’Ebt Ragusa – i lavoratori possono monitorare le domande inviate dal datore di lavoro dall’inizio della pandemia con richiesta di pagamento diretto dei trattamenti di: cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo); cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd); assegno ordinario (fondi di solidarietà e Fis). Seguendo le istruzioni del tutorial, i lavoratori possono verificare lo stato di ogni domanda e, nel caso in cui questa sia stata accolta, i dettagli sul pagamento, salvando le informazioni di proprio interesse”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

