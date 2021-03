Regione premia Comuni virtuosi per la “differenziata”

Sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il decreto Inter-assessoriale ( Economia e Autonomie locali), firmato da Gaetano Armao e Marco Zambuto , che assegna un contributo agli enti locali che nel corso del 2019 hanno superato il 65 per cento della raccolta differenziata. A beneficiare dei cinque milioni di euro , in attuazione di una norma regionale, sono 134 Comuni di nove provincie dell’Isola il cui elenco predisposto dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti è stato validato dall’Arpa Sicilia. Ai Comuni è stata assegnata una somma fissa di 18.656 euro e una variabile in base alla popolazione. I comuni virtuosi per la provincia di Ragusa sono quattro: Chiaramonte Gulfi, Giarratana , Monterosso Almo e Ragusa.

