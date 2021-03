Confcommercio Ragusa. Il Turismo guarda oltre, presentato percorso formativo

E’ stato presentato questa mattina, nella sede di Commerfidi a Ragusa, dai vertici di Federalberghi regionale e provinciale, il percorso formativo dell’Istituto tecnico superiore Fondazione Archimede per Hospitality manager.

Il presidente provinciale di Federalberghi Rosario Dibennardo ha evidenziato nel suo intervento la criticità ormai quasi permanente che vive il comparto a seguito della pandemia da Covid–19, con il correlato blocco delle attività turistiche prima e la contrazione di medio periodo che ha paralizzato di fatto settore. Ma l’intervento di Dibennardo ha puntato soprattutto sulla scommessa dell’investimento in competenze per il rilancio futuro.

Il direttore Giovanni Di Mauro, della Fondazione Archimede, Istituto Tecnico Superiore titolare del corso, oltre a portare i saluti del presidente Andrea Corso, ha spiegato come il diploma, rilasciato dall’Istituto Tecnico Superiore Fondazione Archimede di Siracusa, a coloro che supereranno con profitto un percorso formativo biennale, consentirà ai partecipanti di ottenere la qualifica di V livello Eqf di tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive: una figura specializzata in grado di dedicarsi con profitto all’autoimprenditorialità o di fare carriera in imprese dei settori del turismo e della gestione dei beni culturali.

Rosario Alescio, presidente di Logos società cooperativa, ente di formazione partner e attuatore del percorso formativo nonché agenzia per il Lavoro attiva in provincia e sul territorio regionale, ha illustrato come il corso, che avrà una durata di 2000 ore totali, ne presenta ben 800 di stage aziendali, garantendo da un lato alle aziende di sperimentare i nuovi approcci di tecnici motivati e dotati di competenze innovative e dall’altro ai giovani selezionati di approfondire l’attività in contesti aziendali di eccellenza quali le migliori strutture turistico–ricettive del panorama ibleo. Al termine del percorso, inoltre, chi otterrà il diploma usufruirà anche del diploma supplementare Eipass per l’informatica nonché delle certificazioni di lingua inglese Cambridge B1 2 B2 e del riconoscimento dei Cfu per il conseguimento della laurea.

Ha chiuso i lavori, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente provinciale Confcommercio Ragusa, Giorgio Moncada, che ha portato i saluti del presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, e il presidente di Commerfidi Salvatore Guastella, che ha parlato di una prospettiva di ampio respiro in chiave futura con l’attivazione di iniziative del genere, il presidente regionale di Federalberghi Nico Torrisi. In un appassionato intervento, Torrisi ha sottolineato il ruolo di Federalberghi, da sempre interprete delle esigenze dei propri associati e sostegno attivo ai processi di crescita e sviluppo del settore, anche in questo periodo, e forse soprattutto in periodi critici come questo. Torrisi, poi, si è soffermato sull’attenzione all’evoluzione delle competenze tecniche in dinamico mutamento in ambito turistico-ricettivo e fondamentali per vincere la sfida della competitività ma anche per la ripresa economica del settore. Ed in quest’ottica, ha chiuso, è arrivata la decisione di promuovere, in sinergia con Logos società cooperativa di Comiso, il diploma in Hospitality management, ottenibile al termine di un corso di formazione superiore in partenza nel prossimo mese di aprile per 20 selezionati a Ragusa.

