Puntò pistola contro 2 agenti. Ragusa, arresto non convalidato

Il giudice del tribunale di Ragusa non ha convalidato l’arresto in quanto “eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge” del 32enne ragusano arrestato dalla polizia per minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane è stato patrocinato dall’avvocato Salvatore Bucchieri, che si è quindi visto accogliere in toto la sua tesi difensiva. In preda ad uno scatto d’ira aveva puntato contro due agenti una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso ad uso esclusivo in poligono. L’uomo, che era ai domiciliari, è tornato in libertà.

