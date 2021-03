Anniversario Contea di Modica ricordato dal Consorzio di Tutela del Cioccolato

In occasione del 725° anniversario della fondazione della Contea di Modica ( 25 marzo 1296 – 25 marzo 2021) , il Consorzio ha prodotto una barretta di cioccolato di Modica IGP con un incarto dedicato all’evento.

Enzo Bosco di Eliotecnica, per l’occasione, ha utilizzato come immagine di base l’opera del Maestro Giampaolo Tomasetti “Il giuramento di Castronovo”, posta nell’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico a Modica.

Le barrette, in edizione limitata, sono state donate al Sindaco di Modica Ignazio Abbate, un esemplare è stato inserito nella galleria degli incarti speciali del Museo del Cioccolato di Modica.

Chi volesse riceverne una in dono, fino ad esaurimento della disponibilità, potrà farne richiesta tramite mail indirizzata a consorzio@cioccolatodimodica.eu, prenotando il ritiro presso la sede del Consorzio , Palazzo della Cultura a Modica.

