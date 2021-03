Covid: in Sicilia altri 892 nuovi positivi e 22 morti

Sono 892 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, numeri invariati rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 895. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Attualmente sono 16.409 i nuovi positivi al Coronavirus, di cui 799 ricoverati in ospedale, 123 in terapia intensiva e 15.485 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 148.870 mentre i decessi a 4.555.

