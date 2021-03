Al giorno d’oggi effettuare transazioni monetarie su diverse piattaforme online è la norma. Sono sempre più gli e-store che offrono servizi e prodotti direttamente su internet, rendendo gli acquisti accessibili ovunque ed in qualsiasi momento con pochi click. È un dato di fatto che i migliori bookmakers sono stati tra i primi ad offrire questo tipo di servizio online, dando la possibilità di effettuare scommesse direttamente dal web, senza doversi così recare nelle agenzie fisiche.

Così facendo le aziende non solo offrono un servizio globale ai propri utenti, ma allo stesso momento accrescono il loro volume d’affari, potendo godere di un maggior numero di puntate. Non dobbiamo dimenticare infatti che la semplicità con cui si può piazzare una scommessa su internet rende il betting ancora più appetibile, anche per chi non ha troppa dimestichezza con i mercati e le quote.

Si può davvero parlare di una rivoluzione per quanto riguarda i bookmakers, che però hanno dovuto adottare diverse misure per rendere il betting online sicuro per i propri utenti, oltre che garantire il rapporto tra bookie e scommettitore. In questo ambito infatti sono attive diversi organi di controllo e monitoraggio, oltre a risultare indispensabile l’utilizzo delle migliori tecnologie per quanto riguarda la sicurezza dei dati e delle transazioni.

Sebbene effettuare acquisti online sia ormai la norma per moltissimi utenti, il rischio di imbattersi in truffe o in siti non sicuri è sempre dietro l’angolo. Come si fa allora a valutare la sicurezza di un sito di scommesse, così da godersi al meglio l’esperienza di gioco, senza correre rischi? Nei prossimi paragrafi alcuni consigli per scommettere in tutta sicurezza tramite i bookmakers online.

Referenze del bookie che opera online – Come controllarle?

I bookmakers che operano online in Italia sono moltissimi e grazie alla continua espansione dei confini del web, il numero di aziende che offre servizi di betting via internet è in aumento. Tuttavia bisogna fare molta attenzione quando si sceglie su quale bookie piazzare le proprie scommesse! Sebbene la maggior parte di essi sia completamente legale e sicura, bisogna considerare che alcuni siti di betting online non possiedono i requisiti per essere considerati legali nel nostro Paese.

Per poter garantire che l’operato dei bookmakers in Italia sia legale e sicuro, esistono diversi organi di controllo e monitoraggio che rilasciano licenza. ADM (Agenzia delle Dogane e Monopoli) e AAMS (Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato) hanno proprio questo compito. Il numero di licenza rilasciata da ADM è ben visibile in tutte le sezioni delle piattaforme di gioco online, accompagnandosi al logo, una sorta di timbro inconfondibile che attesta la legalità del bookie.

La maggior parte dei siti di betting online offre informazioni aggiuntive per garantire trasparenza ai suoi utenti. Effettuando una veloce ricerca all’interno della piattaforma stessa non è raro trovare le informazioni societarie come l’indirizzo fisico della sede, la Partita Iva e la pec ufficiale.

Qualora ci si volesse togliere ogni dubbio sull’operato dei bookie online, si potrà controllare la lista delle aziende legalmente riconosciute nel nostro Paese, che è disponibile sul sito delle Agenzie delle Dogane e Monopoli. Tale lista è pubblica e fornisce tutte le informazioni societarie dei bookmakers legalmente riconosciuti dallo Stato.

Protezione dei dati e sicurezza delle transazioni

Da quando il dibattito sulla protezione dei dati è diventato di dominio pubblico a seguito dello scandalo Facebook di qualche tempo fa, sempre più utenti si chiedono quanto siano sicuri i siti in cui bisogna inserire informazioni sensibili o riguardanti conti correnti e carte.

Quando si accede alle piattaforme di gioco online è lo stesso bookmaker ad indicare le finalità dell’acquisizione dei dati, seguendo la normativa internazionale GDPR. I dati degli utenti vengono protetti con tecnologie sempre più avanzate basate sulla crittografia a più fattori, che rende la vita sempre più difficile (se non impossibile) agli hacker. I siti sicuri sono caratterizzati dalla dicitura https:// con il logo stilizzato di un lucchetto alla sinistra del dominio. .

Infine segnaliamo anche che, per la legge italiana, le piattaforme di betting nel nostro Paese devono obbligatoriamente avere un dominio internet italiano (.it) per essere considerate sicure e legali. Consigliamo di valutare tutti questi fattori quindi per poter giudicare la sicurezza e l’affidabilità di un bookmaker online. Per avere maggiori garanzie si può effettuare la ricerca per azienda sul sito delle Agenzie delle Dogane e Monopoli.

