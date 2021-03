Ragusa. Per la Giornata dell’Endometriosi, Comune si tinge di giallo

Sabato 27 marzo, Giornata Mondiale dedicata all’Endometriosi, diffusa patologia ginecologica che può condizionare in negativo la qualità della vita di una donna, Palazzo di città sarà illuminato di giallo.

L’Amministrazione comunale ha infatti aderito all’invito dell’ASP di Ragusa di partecipare simbolicamente a tale giornata per la quale la stessa Azienda sanitaria che promuove l’iniziativa “Facciamo luce sull’Endometriosi”, effettuerà in tale giornata, dalle 9 alle 13, attraverso l’Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Giovanni Paolo II, delle consulenze telefoniche gratuite chiamando al numero 0932/600641.

Salva