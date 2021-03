Ragusa. Deceduto Francesco Mezzasalma, già consigliere comunale e assessore

Si è spento Francesco Mezzasalma, noto assicuratore ragusano, impegnato nella politica negli anni novanta, tra le file del Partito Socialista Italiano, e nello stesso periodo per diverso tempo consigliere comunale prima ed assessore, dal dicembre del 1991 ad ottobre del 1992, nella Giunta Roccaro e successivamente, da ottobre 1992 a febbraio del 1994, nella Giunta Massari.

Stamane, per l’ultimo saluto, si sono svolti i funerali nella locale chiesa di San Giacomo, frazione ragusana in cui Francesco Mezzasalma viveva ormai da diversi anni.

Il sindaco Peppe Cassì ed il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, rispettivamente a nome dell’Amministrazione comunale del Massimo consesso, esprimono i sensi del più vivo cordoglio ai familiari per la perdita del loro caro.

Stamane al rito funebre a San Giacomo il Comune con il proprio gonfalone è stato rappresentato dal presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo.

