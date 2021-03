Ragusa in Movimento. Disagi sempre più gravi all’Hub del Civile

“No, così proprio non ci siamo. Nonostante l’allarme che anche noi abbiamo lanciato domenica scorsa, la situazione, seppur sia trascorso qualche giorno, non è migliorata di una virgola. Anzi, se possibile, i problemi si sono acuiti. Sì, è vero, sono comparsi i tendoni. Ma il distanziamento nelle file è stato annullato. Anzi, sono tutti ammassati. Così come sta accadendo anche questa mattina. Il problema continua a rimanere ed è fin troppo pesante. All’Hub dell’ex ospedale Civile le criticità continuano a reiterarsi. Ci chiediamo: ma non si possono trovare altre soluzioni?”. E’ quanto afferma il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, preoccupato per il fatto che il numero delle persone in attesa, per lo più anziani e soggetti fragili costretti a rimanere in piedi per ore, è notevole e che, soprattutto, non viene minimamente rispettato il concetto di distanziamento. “Chiediamo di intervenire – conclude Chiavola – non è possibile andare avanti in questo modo. Sono necessarie scelte differenti”.

