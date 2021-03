On. Ragusa: lavoratori Asu. Approvata norma per stabilizzazione

Anche in provincia di Ragusa si guarda con soddisfazione al passaggio appena approvato nella finanziaria regionale che riguarda i lavoratori precari siciliani. La norma consentirà, quindi, la stabilizzazione dei lavoratori Asu presenti nell’area iblea”. A dirlo è l’on. Orazio Ragusa che precisa come “la stabilizzazione di questo personale, impegnato nei Comuni, nell’Aziende sanitaria provinciale e nella Camera di Commercio non comporta aumenti di spesa e restituisce dignità a centinaia di famiglie del nostro territorio”.

“Sono molto soddisfatto – continua l’on. Ragusa – per l’inserimento di una norma in finanziaria regionale che consentirà la stabilizzazione di questo personale in forza presso gli enti utilizzatori presenti sul territorio regionale. E’ una questione di equità sociale, che assume ancora maggior valore in un periodo critico come quello attuale, che si concretizza pure in provincia di Ragusa. Come Lega Sicilia, eravamo fortemente convinti che l’operazione fosse possibile a fronte delle previsioni normative recate dal Bilancio di previsione dello Stato varato lo scorso anno. La norma, tra l’altro, consente a tutti coloro i quali ne abbiano maturato i requisiti, il prepensionamento ope legis. Finisce così, grazie anche al lavoro dei deputati della Lega, un calvario che di anno in anno si perpetrava a danno di questi lavoratori.”

