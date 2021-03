Stabilizzazione Asu. La soddisfazione dell’On. Dipasquale

“Approvata all’ARS, all’interno della Finanziaria regionale, la norma per la stabilizzazione dei lavoratori ASU, frutto del lavoro unanime e trasversale dei componenti la Commissione Lavoro del parlamento siciliano in raccordo costante con le sigle sindacali. Si tratta di oltre 4500 lavoratori che da quasi un quarto di secolo vivono in condizioni di precariato pur essendo impiegati in moltissimi enti come Comuni, Aziende sanitarie e nella stessa Regione Siciliana. Sono estremamente contento perché si chiude una pagina nera che ha riguardato tantissime persone e, con queste, le loro famiglie costrette ingiustamente in uno stato di instabilità al quale, adesso, si pone fine”. Lo dichiara il parlamentare regionale del Partito Democratico, on. Nello Dipasquale, membro della Commissione Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Salva