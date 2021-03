Mtb School Bike & Co. Ragusa cresce ancora con nuovi talenti

Ogni età è buona per iniziare a pedalare e a cimentarsi con un circuito nell’ambito legato al fuoristrada. Ne sanno qualcosa gli ultimi tre innesti dell’Mtb School Bike & Co. Ragusa che dimostrano come ogni età abbia la propria peculiarità nel ciclismo. E’ il caso di Leonardo Bellina Terra, anno 2015, categoria Promozionale, che ha iniziato a muovere i primi passi, dimostrando di avere tanta stoffa. Anche Tommaso Guerrieri, anno 2021, categoria G3, non è da meno e sta lavorando per acquisire sempre più dimestichezza con le due ruote. Infine, Francesco Schembari, anno 2008, Esordienti, ha messo in luce tutte le proprie capacità che lo hanno fatto diventare un piccolo punto di riferimento per tutti coloro che, come lui, pretendono di crescere competizione dopo competizione. “Ogni età – affermano i direttori sportivi del sodalizio ragusano – ha la propria peculiarità nel ciclismo. I nostri istruttori cercano di dare massima attenzione al giusto equilibrio evolutivo dei giovani atleti, lavorando sulle capacità specifiche e condizionali delle varie categorie. E dobbiamo dire che i primi risultati stanno cominciando ad arrivare. Risultati che ci lasciano ben sperare per il futuro. Un futuro che intendiamo programmare nella maniera migliore, verificando in che modo sarà possibile fare crescere ulteriormente l’intero gruppo, così come nelle nostre intenzioni sin dall’inizio. Li vedremo presto sui campi di gara e proveranno da subito a mettere in pratica tutto ciò che hanno appreso”.

