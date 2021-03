Una nuova campana per la Chiesa della Madonna Vasa Vasa

Questa mattina a Modica, presso la Parrocchia Collegiata Santa Maria di Betlem, è stata benedetta una nuova campana, che andrà ad aggiungersi altre storiche campane presenti nell’attuale campanile della Chiesa. Il nuovo strumento è una nuova voce musicale che si aggiunge alle secolari compagne. Il parroco, don Antonio Maria Forgione, che ha donato la nuova campana in memoria della madre, recentemente scomparsa, ha affermato che “la nuova campana completerà il nostro campanile, e insieme alle altre storiche campane, ivi collocate da secoli, arrocchierà il concerto festoso”.

Dopo la benedizione, la nuova campana sarà collocata nei prossimi giorni nel campanile, e certamente entrerà in funzione per l’annuncio festoso della Pasqua.

