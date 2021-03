Basket. La Passalacqua Ragusa passa a Costa Masnaga

La Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket passa a Costa Masnaga e inizia nella maniera migliore la settimana che porterà la formazione di coach Gianni Recupido al doppio incontro ravvicinato che la vedrà sabato a Schio e poi mercoledì in casa con Venezia. Non è stato il migliore approccio per Consolini e compagne che, prive ancora di Mariella Santucci per un problema alla schiena, soprattutto in difesa hanno concesso troppo alle padrone di casa che nel primo quarto ne mettono addirittura 29. Ragusa va sotto nel punteggio ma è nella seconda parte della gara che l’approccio cambia e così pian piano ricuce lo strappo e vince poi la partita con il punteggio di 71-83 con le doppie cifre di Consolini (17), Marshall (17) e Harrison (19). “Abbiamo avuto un approccio mollissimo in difesa e all’inizio abbiamo concesso davvero troppo – dice coach Gianni Recupido – e questo nonostante ne avessimo parlato prima. E’ chiaro che qualcosa doveva cambiare ed è cambiata perché la partita si era messa anche male. Le squadre giovani, tra l’altro, quando si esaltano è dura fermarle. Kacerik e Consolini hanno tenuto abbastanza bene Villa, Marshall ha fatto una grande partita di sostanza e poi abbiamo servito un po’ più Harrison spalle a canestro, e alla fine è andata. Sono partite che temo tanto perché se non hai la giusta concentrazione rischi di fare male e anche di perderle. Ci prepariamo per questo doppio incontro con Schio e Venezia che ovviamente dal punto di vista delle motivazioni non deve essere quasi preparato e speriamo di fare bene”.

Salva