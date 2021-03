Inseguimento nella notte a Modica. Paura tra i residenti

Momenti di tensione ma anche paura la scorsa notte alla Circonvallazione Ortisiana a Modica per via di un inseguimento tra un’auto in fuga e una pattuglia della polizia. Erano circa la tre quando i residenti hanno udito una gran frenata e due botti simili ad uno sparo. Secondo quanto riferiscono i testimoni si trattava proprio di un’autovettura che cercava di fuggire ai poliziotti il cui veicolo si è schiantato contro un contenitore per la raccolta degli indumenti dismessi. Sarebbero state fermate due persone.

