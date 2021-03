Congedo padri lavoratori dipendenti. L’Ebt Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa fornisce indicazioni alle imprese iblee del comparto relativamente al diritto alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti nell’anno 2021. L’Ebt, sulla scorta dei chiarimenti arrivati dall’Inps, sottolinea che è stata prevista la proroga del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio–31 dicembre); l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. Il datore di lavoro comunica all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens. Inoltre, è stata prorogata, per l’anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Ai fini del computo dei giorni relativi ai congedi citati devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative. “Riteniamo che questo provvedimento normativo, in un periodo contrassegnato dal Covid – sottolinea il presidente di Ebt Ragusa, Gianluca Manenti – assuma un significato che non può passare sotto silenzio e che merita di essere evidenziato così come stiamo cercando di fare anche con le imprese nostre associate e con tutte le altre operanti nel comparto dell’intera provincia di Ragusa”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

Salva