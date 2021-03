Il Ragusa Calcio si muove nel mercato con nuovi acquisti

Il Ragusa Calcio 1949 sta cominciando a definire i primi passi in vista della ripartenza. L’obiettivo è consolidare, per quanto possibile, l’organico. In attesa di concludere tre colpi di un certo spessore, l’attenzione della società è puntata sui più giovani. In particolare, sono stati tesserati il talentuoso centrocampista Francesco Agnello, classe 2003, e il secondo portiere Nicolò Cilmi, classe 2000, che ritorna in maglia azzurra. “Due elementi su cui vogliamo scommettere – afferma il direttore generale Alessio Puma – e che, secondo noi, potranno darci una grande mano soprattutto per quanto concerne il settore dei giovani locali. Contiamo, comunque, di cristallizzare altri movimenti nelle prossime ore quando, tra l’altro, si avrà maggiore chiarezza sulle tappe legate alla ripartenza del campionato di Eccellenza. Una cosa è certa. E cioè che noi ci siamo e che cercheremo di fare il possibile per alimentare l’interesse attorno alla nostra squadra”.

Salva