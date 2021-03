Studenti universitari fuori sede. Pubblicato il bando.

Anche gli studenti universitari della provincia di Ragusa che frequentano i corsi fuori sede avranno l’opportunità di accedere al bando per i contributi che è stato finalmente pubblicato dalla Regione. A darne notizia la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, sottolineando che si tratta di “una misura che i nostri deputati avevano proposto e fatto inserire nella legge Finanziaria dell’anno scorso e che, seppure in ritardo, adesso è diventata operativa”. Gli studenti e le famiglie che avevano in affitto un immobile o una camera avranno tempo dal 7 aprile al 30 aprile per accedere al contributo forfettario dell’importo di 500 euro. “Stiamo parlando – aggiunge Buscema – di un piccolo sostegno che speriamo il Governo regionale possa riproporre nel contesto di una Finanziaria, quella in fase di discussione, che, seppur caratterizzata da lacrime e sangue, non può e non deve dimenticare le fasce più vulnerabili”.

