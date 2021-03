Campagna antincendio. L’on. Ragusa incontra Cordaro

L’on. Orazio Ragusa ha incontrato a Palermo l’assessore regionale Territorio e ambiente Toto Cordaro. Il deputato regionale della Lega era accompagnato dal consigliere comunale di Chiaramonte Gulfi Giovanni Presti e da Giovanni Bennali, addetto alla prevenzione antincendio. L’occasione è stata utile per affrontare i temi legati alla prossima campagna antincendio in Sicilia e in provincia di Ragusa in particolare, dove, in alcune aree, la presenza boschiva è parecchio consistente. L’assessore Cordaro ha chiarito che, quest’anno, se la Finanziaria attualmente in fase di discussione sarà esitata nei tempi previsti, la campagna potrebbe partire anche prima, già ad inizio maggio, proprio per garantire risposte a tutti quei territori che, come nel caso della zona iblea, intendono salvaguardare nella maniera più attenta possibile il proprio bene ambientale. “La green economy – ha detto l’on. Ragusa – è una delle priorità su cui occorre puntare nei prossimi anni, una priorità tra l’altro dettata dalle linee guida del Recovery fund. Ci sono tutte le condizioni affinché la campagna antincendio parta prima del previsto. D’altro canto, ci confrontiamo con i continui cambiamenti climatici che fanno aumentare sempre più le temperature complessive per cui una scelta del genere avrebbe un senso specifico. I boschi, d’altro canto, sono importanti, danno il senso di un percorso ambientale che puntiamo a valorizzare sempre di più. Ringrazio l’assessore Cordaro e il presidente Musumeci per essersi espressi lungo una direzione sostenibile con le esigenze degli operatori forestali ma anche dei cittadini, soprattutto delle aree boschive, che hanno espresso il desiderio di un avvio anticipato della campagna antincendio”.

