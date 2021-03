Ispica, arrestato pusher. Sequestrati droga e pistola

Agenti del Commissariato di Modica ha tratto in arresto A. F., 27 anni, di Ispica, colto nella flagranza per detenzione di un grosso quantitativo di droga, per la successiva messa in commercio. Più precisamente, è stato rivenuto un chilo e 300 grammi di hashish ed oltre 50 grammi di cocaina in ottimo stato di purezza, che lo stesso in parte nascondeva addosso e in parte presso una sua residenza estiva, nel territorio del Comune di Ispica.

Inoltre, in occasione della perquisizione, A. F. è stato trovato in possesso di una grossa somma di denaro, sequestrata dagli Agenti del Commissariato in quanto ritenuta essere provento della illecita attività posta in essere dall’ispicese, nonché di bilancini di precisione, perfettamente funzionanti.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un revolver caricato a salve, privo del tappo rosso.

Per l’evidenza dei fatti e le prove inconfutabili acquisite, il giovane su disposizione del P.M. di turno è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesta del provvedimento di convalida.

