Coronavirus, il bollettino di oggi: in Sicilia quasi 800 casi

Continuano ad aumentare in modo costante i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Oggi si è quasi sfiorata quota 800: sono infatti 789 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, su 26.163 tamponi elaborati. Un dato in lieve crescita rispetto a ieri (782 su 26.527 tamponi). Si mantiene tutto sommato stabile il tasso di positività, oggi al 3%, contro il 2,9% di ieri. In lieve aumento i deceduti: 14 i morti, +2 rispetto ai 12 del giorno precedente.

