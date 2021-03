Tracciamento contagi più spedito. La richiesta di Italia Viva Ragusa

“Sarebbe opportuno predisporre una campagna più massiccia per tracciare i contagi. E, quindi, incrementare le occasioni di effettuazione dei tamponi in modalità drive in”. E’ la richiesta che la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Marianna Buscema, rivolge all’indirizzo della direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale. “Ad esempio, a Scicli, che da oggi è stata decretata zona rossa – afferma ancora Buscema – due volte a settimana sembra, sinceramente, un po’ poco. Piuttosto, considerata la delicatezza della situazione, sarebbe opportuno prevedere almeno quattro giornate a settimana per dare a tutti la possibilità di monitorare il proprio stato di salute, alla luce, tra l’altro, della difficoltà del momento che la cittadina iblea sta attraversando. Sono certa che l’Asp, valutando con attenzione quello che sta accadendo, predisporrà le migliori soluzioni per venire incontro alle esigenze della popolazione”.

Salva