Ragusa. Pd e M5S segnalano irregolarità lavori IV Commissione

I consiglieri comunali Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, capogruppo, e Alessandro Antoci, e il capogruppo del Pd, Mario Chiavola, hanno inviato una nota al presidente del civico consesso, al sindaco di Ragusa e al dirigente del I settore dell’ente di palazzo dell’Aquila, segretario generale facente funzioni, mettendo in evidenza le irregolarità registratesi durante la seduta della commissione IV “Risorse” del 4 marzo scorso. “In merito ai fatti avvenuti durante la seduta della commissione in oggetto – è spiegato nella nota – essendo componenti della stessa, chiediamo chiarimenti sulla validità della seduta e sui comportamenti assunti dalla presidente consigliera Giovanna Occhipinti. La presidente ha sostituito, in maniera del tutto arbitraria, un componente della commissione senza averne accertato l’effettiva assenza: in un secondo momento, dopo che il consigliere sostituito in modo del tutto irregolare si è collegato lamentandosi, ha dichiarato che avrebbe provveduto alla sostituzione per garantire il numero legale, cosa non vera in quanto al momento il numero legale era garantito dalla presenza di ben 7 componenti su 8”.

“Poi – continuano i tre consiglieri – ha proseguito con delle frasi che riportiamo, come da verbale della commissione, nei confronti del collega che aveva sostituito:

Presidente Occhipinti: Allora, intanto abbiamo iniziato la Commissione, se per caso poi dovesse essere annullata procederemo in seguito. In questo momento andiamo avanti e continuiamo con la Commissione.

Presidente Occhipinti: Collega Rivillito, interrompiamo la discussione qua perché quello che ci siamo detti lei lo sa, perché se lei… Se vuole fare la persona corretta, dopo due anni e mezzo, mi chiamava, mi mandava un messaggio e mi diceva: “Io non posso essere presente”. Alla scorsa Commissione mi aveva detto che…

Presidente Occhipinti: Lei è presente ma non ha fatto nessuna comunicazione a nessuno. Siccome lei c’è, non c’è, si presenta, non si presenta, quindi io non sapevo che lei stesse ritardando.

“Nel verbale della commissione – proseguono i tre consiglieri – sono riportate altre frasi che fanno ben capire la cattiva gestione dell’organismo come quando si tenta di dare la parola ad una collega dopo che un attimo prima si era dichiarata la sospensione della commissione stessa. Non sentendoci più garantiti da questo comportamento da parte della presidente Occhipinti, chiediamo immediati chiarimenti e ci asterremo dal partecipare ad altre commissioni che nel frattempo saranno convocate”.

