Lorefice. (M5S). Via libera al commissariamento Ragusa-Catania

“E’ una buona notizia che il collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra lo svincolo della SS 514 “di Chiaramonte” con la SS 115 e lo Svincolo della SS 194 “Ragusana” sia stato inserito dal governo centrale tra le opere che saranno a breve affidate ad un commissario straordinario, per velocizzarne la realizzazione.” E’ quanto riferisce la deputata del M5S Marialucia Lorefice, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera che spiega: “Il costo stimato per questa importante arteria stradale ammonta a 754 milioni di euro.

In totale – precisa la deputata ispicese – sono 58 le opere che verranno commissariate e che sono state inserite in uno schema di DPCM, che ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato. Questo è stato un passaggio importantissimo, avvenuto la scorsa settimana, al quale seguirà il perfezionamento dell’iter del decreto.

Sono state individuate infrastrutture strategiche per lo sviluppo del nostro Paese, la maggior parte delle quali collocate nel Mezzogiorno, attese da molto tempo da cittadini e imprese.

L’avvio dei cantieri, sono certa, – afferma la presidente – fornirà anche uno stimolo all’occupazione e alla ripresa economica dei territori interessati.

Per le 58 opere individuate dal Governo sono già disponibili circa 40 miliardi di euro di finanziamenti, a fronte di un costo complessivo di 66,1 miliardi.

A questo elenco di opere, seguirà presto una seconda lista di infrastrutture da affidare al commissariamento, così da completarne la realizzazione in tempi brevi e di accelerare la ripartenza del nostro Paese.” Conclude Lorefice

