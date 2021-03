Usa: equità razziale per un milione di donne di colore

Al numero 200 di West Street a Lower Manhattan, New York, si lavora per cercare di dare una svolta alla vita di un milione di donne di colore. Ad annunciarlo Goldman Sachs una delle più importanti banche d’affari al mondo che ha deciso di investire miliardi di dollari a sostegno del progetto “One million black woman”, lanciato in collaborazione con l’organizzazione donne di colore. Un’iniziativa gigantesca, la più importante mai registrata per dimensioni e portata (si parla di 10 miliardi di dollari) che punta a creare investimenti in alloggi, assistenza sanitaria, accesso al capitale, istruzione, connettività digitale, disponibilità finanziaria e creazione di posti di lavoro. In una ricerca appena pubblicata da “Black Womennomics” Goldman Sachs evidenzia che ridurre il divario di reddito per le donne di colore potrebbe portare alla creazione di 1,2-1,7 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e un aumento del Pil di 300-450 miliardi di dollari. L’iniziativa coinvolge anche altre istituzioni finanziarie e partner, intende affrontare e superare il doppio pregiudizio, di genere e di razza, che le donne di colore hanno subito per generazioni e che è stato aggravato dalla pandemia. L’iniziativa One Million Black Women si pone, appunto, l’obiettivo di avere un impatto sulla vita di almeno un milione di donne di colore entro il 2030.

