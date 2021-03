Inaugurato il nuovo hub vaccinale a Ragusa

È stato inaugurato oggi il nuovo hub vaccinale a Ragusa, nella sede dell’ex Ospedale Civile. La struttura è costituita di 24 postazioni in grado di vaccinare 1000 persone al giorno. L’area, che occupa una superficie complessiva di circa 800 metri quadri, include inoltre una zona di accoglienza e registrazione, la sala di attesa e osservazione post vaccino, sei servizi igienici di cui due per le persone diversamente abili e lo spogliatoio per il personale medico.

A disposizione degli utenti anche due psicologi per il supporto psicologico e una ventina di volontari formati dell’associazione Avo (Associazione di volontari ospedalieri) che assisteranno gli utenti. L’area circostante è munita di ampi parcheggi.

Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “In Sicilia abbiamo ormai strutture e uomini per ingranare la marcia, l’obiettivo, in linea con il piano nazionale, è quello di arrivare alla vaccinazione di massa entro settembre 2021, con il 70% della popolazione vaccinata a fine giugno. Stanno per arrivare altre dosi di Pfizer e Moderna, è chiaro che l’accelerazione dipende da quanti flaconi arrivano”.

Intanto, oggi pomeriggio a Catania sono giunti gli ispettori del ministero dopo le morti sospette avvenute in Sicilia. “Gli ispettori del ministero faranno chiarezza sui decessi, ma intanto dobbiamo rassicurare i siciliani – aggiunge Musumeci su AstraZeneca – Bisogna continuare con le somministrazioni, di fonte all’epidemia che avanza non c’è altra soluzione”.

Sul caso AstraZeneca interviene anche l’assessore Razza: “Stiamo monitorando la situazione, diamo tempo alle indagini di fare il loro corso, ma al momento non ci risultano reazioni allergiche”. (GDS)

