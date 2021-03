Vittoria. Supporti mondo agricolo? PD: “Manco l’ombra”

I mesi passano, i giorni scorrono uno dopo l’altro, ma di fornire un sostegno al comparto agricolo della nostra città, che è uno dei più trainanti dell’economia dell’intero territorio provinciale e anche del Sud est siciliano, neppure se ne parla. Che fine hanno fatto i sostegni a favore degli operatori danneggiati dal ciclone Athos? Dove sono gli indennizzi per le aziende danneggiate dal virus tomato brown? Chi dovrebbe tutelare un settore del nostro territorio comunale tra i più fortemente penalizzati degli ultimi anni?”. Questo il tenore degli interrogativi lanciati dal segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, dopo avere preso atto che la situazione dell’intero settore agricolo rischia di precipitare e che molte aziende, soprattutto quelle piccole e medio-piccole, sono in grave affanno. “Grazie al nostro parlamentare regionale di riferimento, l’on. Nello Dipasquale – continua Nicastro – abbiamo posto la questione a Palermo, al Governo Musumeci, proprio perché di risposte non è arrivata neppure una. Così come nessun aiuto ancora si registra alle partite Iva, ai ristoratori e agli albergatori. E’ chiaro che così non si può andare avanti. E’ chiaro che così ogni scelta legata al futuro rischia di essere pregiudicata da sostegni che, non esistendo, non possono garantire nulla. Vittoria, eppure, ha bisogno di risposte. Vittoria sperava, già da tempo, che qualcosa si potesse muovere in un campo da sempre considerato cruciale per l’economia cittadina. Purtroppo, però, tutto questo non è accaduto. E, per di più, stiamo facendo i conti con una crisi senza precedenti. Un’assurdità”.

