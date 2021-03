Ciclismo. Gsd Almo intensifica allenamenti per la nuova stagione

Continuano gli allenamenti del Gsd Almo 1966 in vista dei primi appuntamenti su pista che caratterizzeranno la fase iniziale della stagione 2021 che, purtroppo, così come quella scorsa, sarà contrassegnata dall’emergenza sanitaria. I ciclisti del gruppo rossoblù, allenati dai direttori sportivi Vincenzo Figura ed Enrico Tela, stanno seguendo un piano di avvicinamento alle tappe d’esordio del nuovo percorso che il sodalizio monterossano intende pianificare con la massima attenzione. “Abbiamo potuto appurare – afferma Giuseppe D’Aquila che si occupa della gestione del team – la grande voglia dei nostri ragazzi di ripartire, di dimostrare che i duri allenamenti sostenuti durante il periodo invernale sono serviti a qualcosa. E noi non vediamo l’ora di vederli all’opera, di prendere atto del loro divertimento attraverso quelle stesse pedalate di cui animeranno il ritmo nel corso delle varie competizioni. Siamo convinti che è stato fatto finora un buon lavoro e che, nel corso del tempo, ne raccoglieremo i frutti. Ci siamo mossi con determinazione sapendo che, prima o poi, sarebbe arrivato il momento della ripartenza. E, adesso, non vediamo l’ora di vedere tutti i nostri ragazzi all’opera”.

