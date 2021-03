Rigenerazione Urbana. Fondi ai Comuni sopra i 15.000 abitanti

“Sono felice di segnalare ai Comuni delIa provincia di Ragusa la possibilità di partecipare al bando per la Rigenerazione urbana, per il quale sono stati stanziati ben 8.5 miliardi di euro complessivi, al fine di rendere le nostre città più vivibili e decorose, contrastando il degrado urbano e ambientale.

Uno stanziamento ingente di risorse dal 2021 fino al 2034.” E’ quanto dichiara in una nota la deputata del M5S, Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, che spiega:

“Il 6 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dei commi 42 e 43 dell’art.1 della Legge di Bilancio del 2020, che consente di inviare entro 90 giorni al Ministero dell’Interno un progetto di riqualificazione per il proprio Comune. Requisito minimo per accedere ai fondi è che l’ente locale abbia una popolazione di almeno di 15.000 abitanti.

Ciascun Comune può presentare domanda per uno o più progetti nel limite massimo di 5.000.000 di euro se ha un numero di abitanti compreso tra i 15.000 ed i 49.999. L’importo richiesto può essere di 10.000.000 di euro se il Comune ha una popolazione compresa tra i 50.000 ed i 100.000 abitanti. E un importo di 20.000.000 di euro per i Comuni con una popolazione superiore a 100.000 abitanti e per i Comuni capoluoghi di provincia.

L’ammontare del contributo assegnato ai singoli Comuni – precisa Lorefice – sarà determinato con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia ed il ministero delle Infrastrutture, entro 150 giorni dalla pubblicazione del Decreto del 6 marzo.

I contributi potranno essere utilizzati per molteplici finalità, quali: realizzare nuove opere pubbliche, completare quelle incompiute, per la manutenzione e il riuso di aree pubbliche e di edifici esistenti, per interventi di mobilità sostenibile, per migliorare la qualità del decoro urbano.” La deputata precisa inoltre: “I fondi potranno essere impiegati anche per coprire le spese di progettazione esecutiva delle opere.

E’ un’occasione straordinaria, segno dell’attenzione del Governo Conte e confermata dal nuovo Governo Draghi nei confronti delle nostre comunità locali.

Auspico che i nostri sindaci sfruttino questa opportunità per migliorare l’aspetto delle nostre città e per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.” Conclude Lorefice.

