Vaccini in Sicilia? Dipasquale: “Musumeci pensi a imprese e aziende”

“Ancora una volta siamo di fronte ad uno dei clamorosi bluff di Musumeci: prima si parlava della possibilità per le Regioni di acquistare direttamente i vaccini, e lui si è subito dichiarato disponibile ad acquistarli. Adesso si parla della possibilità di produrli direttamente, e non prede occasione per dire che la Sicilia è pronta… ma è pronta a cosa? A produrre vaccini? Invece di avventurarsi in annunci improbabili, Musumeci pensi intanto a sostenere le imprese e le aziende dei nostri territori che in questo momento hanno difficoltà perfino a produrre pomodori ed arance”. Lo dice Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD, in merito ad alcune recenti dichiarazioni del presidente della Regione Nello Musumeci che ha “candidato” la Sicilia a sede di prodizione dei vaccini anti Covid.

“Con questo non vogliamo dire che la Sicilia non avrebbe la possibilità di ospitare produzioni di vaccini – aggiunge Dipasquale – diciamo però che un presidente della Regione che agisce seriamente, si preoccupa di sostenere le produzioni che già ci sono nel settore dell’artigianato, dell’industria o del settore agricolo che in questo momento ha grandi difficoltà ad andare avanti anche a causa del diffusione del ‘Tomato brown’, il virus che colpisce principalmente il pomodoro e le colture serricole”.

